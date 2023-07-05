القبض على سائق تسبب في وفاة سيدة بالمرج

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط سائق سيارة نقل بالقاهرة لاصطدامه بإحدى السيدات وإصابتها، ما أدى إلى وفاتها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بمصادمة ومتوفى أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القليوبية) بعبور الطريق محل البلاغ اصطدمت بها "سيارة مجهولة " ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف، مما أدى إلى وفاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مستقلاً السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدي الأهالى عليه، وتبين سلامة التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.