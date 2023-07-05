عاجل
بريطانيا تشهد صيفًا ملتهبًا وحرارة لم تسجل منذ 140 عامًا| شاهد البرازيل تتفق مع أنشيلوتي على قيادة السيلساو في كوبا أمريكا نفوق آلاف الأسماك بسبب جفاف نهر المجر في العراق (شاهد)
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

القبض على سائق تسبب في وفاة سيدة بالمرج

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط سائق سيارة نقل بالقاهرة لاصطدامه بإحدى السيدات وإصابتها، ما أدى إلى وفاتها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بمصادمة ومتوفى أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.

 

ضبط 13 منشأة مخالفة وإعدام 17 طن أغذية فاسدة بالشرقية

ضبط 40 سلاحًا ناريًا «آلي وخرطوش» وتنفيذ أحكام في حملة بأسيوط

 

بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القليوبية) بعبور الطريق محل البلاغ اصطدمت بها "سيارة مجهولة " ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف، مما أدى إلى وفاتها.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مستقلاً السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

 

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدي الأهالى عليه، وتبين سلامة التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد متعلقة

القبض على طرفي مشاجرة بسبب ركن سيارة بمصر القديمة

ضبط وإزالة 76 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية بالجيزة

ضبط 2 كيلو إستروكس بحوزة ديلر في السلام

ضبط 157 شخصًا على خلفية الشغب في فرنسا

ضبط 1115 علبة سجاير قبل طرحها بالسوق السوداء

ضبط 8 أشخاص بتهمة بيع وترويج المخدرات بمدينة نصر
الجريدة الورقية