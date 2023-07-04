عاجل
أمانة الرياض ترفع 41 ألف طن نفايات خلال عيد الأضحى  10 منشآت أممية و90 موظفًا خارج الخدمة داخل جنين مصر تتحول لمركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر .. فيديو ضربة قوية من بوتين للدولار الأمريكي الطويلة ليس الأول.. رؤساء أندية مديريين فنيين
الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ضبط 40 سلاحًا ناريًا «آلي وخرطوش» وتنفيذ أحكام في حملة بأسيوط

حملة أمنية
حملة أمنية

قام  قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة مديرية أمن أسيوط ، بتوجية حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم، لضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم.

 

txt

الداخلية تضبط نصاب الدقهلية استولي علي 2 مليون جنية من المواطنين

txt

الداخلية تصدر بيانا عن حقيقة وجود حفر فى كوبرى ببورسعيد

ضبط 40 سلاحًا ناريًا «آلي وخرطوش» وتنفيذ أحكام في حملة  بأسيوط

وقد أسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري عبارة عن 12 بندقية آلية و13 بندقية خرطوش و2 طبنجة و15 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 36 متهمًا لـ23 منهم معلومات جنائية.

كما ضبطت 4 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 466 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

سقوط نصاب الدقهلية في قبضة الامن 

كما تكثف الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية،  جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

كانت بداية الواقعة ،  عقب بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من 8 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، بتضررهم من أحد الأشخاص صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والإاستيلاء على أموالهم، والتى بلغت إجمالى 2،239،000 مليون جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة، مقابل أرباح، إلّا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولّت النيابة العامة التحقيق.

30سبتمبر ..مد أجل الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 

وأمرت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى،اليوم الثلاثاء  بـ مد أجل النطق بالحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الغيابى الصادر ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها بالزيتون، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل، لإتمام المداولة.

   وفي وقت مسبق ، كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات على ذمة القضية التي تحمل رقم 308 جنايات الزيتون، وذلك في اتهامه بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية.

مواد متعلقة

الداخلية تضبط نصاب الدقهلية استولي علي 2 مليون جنية من المواطنين

أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب خلال يوم

رصد 5432 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

212 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

1597 مخالفة لقائدي السيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

رصد 16 كيلو مخدرات و3 عناصر إجرامية بدمياط

حجز فتاة تخلصت من طفلها في أحد شوارع الساحل

ضبط شخصين بتهمة سرقة هواتف المواطنين بالمرج
الجريدة الورقية