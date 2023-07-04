قام قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة مديرية أمن أسيوط ، بتوجية حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم، لضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم.

ضبط 40 سلاحًا ناريًا «آلي وخرطوش» وتنفيذ أحكام في حملة بأسيوط

وقد أسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري عبارة عن 12 بندقية آلية و13 بندقية خرطوش و2 طبنجة و15 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 36 متهمًا لـ23 منهم معلومات جنائية.

كما ضبطت 4 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 466 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

سقوط نصاب الدقهلية في قبضة الامن

كما تكثف الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

كانت بداية الواقعة ، عقب بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من 8 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، بتضررهم من أحد الأشخاص صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والإاستيلاء على أموالهم، والتى بلغت إجمالى 2،239،000 مليون جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة، مقابل أرباح، إلّا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولّت النيابة العامة التحقيق.

30سبتمبر ..مد أجل الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

وأمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى،اليوم الثلاثاء بـ مد أجل النطق بالحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الغيابى الصادر ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها بالزيتون، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل، لإتمام المداولة.

وفي وقت مسبق ، كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات على ذمة القضية التي تحمل رقم 308 جنايات الزيتون، وذلك في اتهامه بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية.