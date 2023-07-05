ضبط 13 منشأة مخالفة وإعدام 17 طن أغذية فاسدة بالشرقية

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إنه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمراجعة السلع المعروضة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات التفتيشية على 976 منشأة غذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفر عن ضبط 133 منشأه غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إعدام 17 طنًا و415 كجم أغذية فاسدة عبارة عن لحوم وأغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 3 أطنان و260 كجم أغذية مختلفة ولحوم لعدم وجود بيانات مدونه عليها ولسوء التخزين، بجانب سحب 325 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 863 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة.