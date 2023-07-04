العدوان على جنين.. الاحتلال يخشى تطور أسلحة المقاومة الفتاكة (فيديو)

كشف العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أسباب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين حاليًا.

وقال إن المقاومة الفلسطينية تشهد تطورا كبيرا في التصدي للكيان الصهيوني، كما أن ملف المقاومة الفلسطينية تتحكم فيها دول خارجية مثل “قطر، تركيا، إيران”، لذا شكل المقاومة يتغير وفقا للدول الداعمة.

ونوه إلى أن حركة حماس هي من تقود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كما أن حركة الجهاد بدعم من إيران كانت تتولى المقاومة الفلسطينية في بعض المدن الفلسطينية، وحركة حماس تعمل على تصدر المشهد في قطاع غزة والضفة الغربية.

حركة الجهاد تحمى عناصرها

وأوضح محي الدين، أن حركة الجهاد عندما أطلقت الصواريخ على إسرائيل، كانت من أجل حماية عناصرها في الضفة الغربية، مؤكدًا أن حماس هي القوى الأكبر في مخيم جنين.

وأشار محي الدين إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تخطط لاقتحام مخيم جنين منذ أكثر من عام، بسبب حصولها على معلومات تفيد بحصول المقاومة الفلسطينية على أسلحة، وكانت تطور من خطتها من أجل الاقتحام.

وأوضح محي الدين، أن الجانب الإسرائيلي لم يصل إلى النقطة التي يرغب في الوصول إليها، من اقتحام جنين، لافتا إلى أن تهجير الفلسطينيين من مخيم جنين له أهداف عدة.