10 منشآت أممية و90 موظفًا خارج الخدمة داخل جنين

علق عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جنين، ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من محاور عدة، وقطعت عدد من الطرق التى تربط بين المدينة والمخيم، مشددًا على أنهم يمتلكون خبرات كبيرة في التعامل مع أحداث مخيم جنين، منوهًا بأن الأوضاع الحالية خطيرة جدًا.

الهجوم على جنين اعتداء غير مسبوق

واستولت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائى عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وأضاف أن هناك 10 منشآت داخل مخيم جنين و90 موظفًا أمميًا لا يعملون جرّاء القصف الإسرائيلي، مؤكدًا أنه ولابد من تقييم إيواء الجرحى والمتضررين بمدارس الأونروا في مخيم جنين، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية".

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وأوضح أن مخيم "جنين" من أكثر المخيمات ازدحامًا، وتم تدمير البنية التحتية في المخيم، وهناك عجز مالي قدره 200 مليون دولار، ولن يكون لديهم القدرة على دفع الرواتب حتى نهاية أغسطس.

وأدان العميد خالد عكاشة، العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، قائلا: "نحن أمام انتهاك واسع وعدوان غير مسبوق وإثم بشكل كبير من حيث استخدام إسرائيل لقوات سلاح الجو لقصف المدنيين ومنازلهم بحجة ملاحقة بعض العناصر".

وأضاف أن الأمر بالغ الخطورة عبر الدخول على هذه الكتل السكنية بالآلة العسكرية الإسرائيلية، وهو ما ينذر أن يشعل الموقف والجانب الإسرائيلي لم يترك لإحدى الفرص للتدخل باعتبار أن القرار الإسرائيلي واضح وهو مايعكس أن القرار الإسرائيلي أسير للتيار الاستيطاني والمتطرف داخل الحكومة في تل أبيب ورئيس وزراء إسرائيل ارتكن للأصوات المتطرفة وهو ما يحرك المشهد والاحزاب منذ رمضان الفائت.

واستهدفت طائرات الاحتلال مواقع عدة داخل مخيم جنين وعلى أطرافه بالصواريخ، واقتحم أعداد كبيرة من قوات الاحتلال برافقتهم جرافات عسكرية مدرعة، مدينة جنين من محاور عدة، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.