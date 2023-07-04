رئيس بلدية جنين يصف حجم الدمار في المخيم بـ"الكارثي"

وصف رئيس بلدية جنين نضال عبيدي، اليوم الثلاثاء، حجم الدمار داخل المخيم بشمال الضفة الغربية بـ"كارثي" وأشبه بما تحدثه الزلازل، بينما دخلت العملية الإسرائيلية في جنين يومها الثاني بسماع دوي انفجارات قوية في أرجاء المخيم.

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن القوات الإسرائيلية منعته من تفقد المخيم، وأكد أن طواقم البلدية تجد صعوبة كبيرة في مباشرة عملها لإعادة المياه والخدمات الأساسية للمخيم نظرا لحجم الدمار الهائل.

كما أشار عبيدي إلى أن الوضع داخل جنين قابل للتصعيد، لافتاً إلى أن إسرائيل تسعى "لقتل كل مظاهر الحياة في المخيم".

وتابع قائلا إن هناك مبادرات إنسانية لإغاثة أهالي المخيم "في مشهد يعبر عن حالة التضامن والتكاثف الإغاثي مع السكان".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد قتلى العملية الإسرائيلية في جنين إلى 10، إضافة إلى إصابة نحو 100 بينهم 20 في حالة خطيرة.

وكانت القوات الإسرائيلية داهمت مناطق سكنية داخل المخيم، ونفذت عمليات اعتقال في محيطه، وفي هذا الصدد ذكر مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المرحلة الثانية من اقتحام مخيم جنين ستبدأ خلال ساعات.

إضراب شامل يعم الضفة الغربية

وعمّ اضراب شامل الثلاثاء مدن الضفة الغربية احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين في شمال الضفة الغربية.

وتعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية، ولزم الموظفون العموميون منازلهم استجابة للدعوة إلى الإضراب التي وجهتها حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كذلك اعتقلت القوات الإسرائيلية 120 فلسطينيا في هجومها على جنين ومخيمها، الذي يقطنه قرابة 18 ألف فلسطيني، وتقول إسرائيل إنه معقل للمسلحين والمطلوبين الفلسطينيين.

وكان الجيش الإسرائيلي باشر، فجر الاثنين، بعملية واسعة النطاق على مدينة جنين ومخيمها، مستخدما عددا كبيرا من الجنود والآليات العسكرية إضافة الى الطيران الحربي والطائرات المسيرة، بشكل لم يشهده المخيم منذ سنوات.

وفي ساعات الثلاثاء الأولى، بدت شوارع مدينة جنين مقفرة باستثناء عدد قليل من الناس في الشوارع فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها وانتشرت إطارات سيارات مشتعلة في اماكن متفرقة.

ولا تزال مسيّرات إسرائيلية تحلق في سماء المدينة، حسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وألقى فلسطينيون الحجارة على الجنود الاسرائيليين، وتصاعد دخان جراء الانفجارات والمتاريس المحترقة وغطى سماء المدينة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن العمليات العسكرية في مخيم جنين متواصلة للبحث عن مخازن أسلحة وتدميرها.

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