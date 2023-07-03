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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

شريف مدكور يعلن تعرضه لوعكة صحية شديدة بعد عودته من الحج

شريف مدكور
شريف مدكور

أعلن الإعلامي شريف مدكور عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، بعد عودته من المملكة العربية السعودية وتأديته مناسك الحج هذا العام، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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شريف مدكور يؤدي مناسك الحج (صورة)

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شريف مدكور يصدم الجمهور بكورونا بعد عودته من الحج

شريف مدكور 
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شريف مدكور يتعرض لوعكة صحية شديدة

نشر شريف مدكور قائلا: "بقالي يومين حرارتي ما بين 37 ونصف و38 ونصف، ومش قادر أتحرك الحمد لله".

شريف مدكور 
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شريف مدكور يعود من الحج 


من ناحية اخري، أعلن شريف مدكور عودته من الحج قائلا: “الحاج شريف رجع مصر يا ولاد، وفي منشور آخر، كان يروي شريف تطورات يومه في الحج، وكتب: ”بقالي 9 ساعات في الأتوبيس من عرفة للمزدلفة، المسافة 8 كيلو، الحمد لله، أنا أول مره أشوف أعداد ناس بالمنظر ده".

شريف مدكور

شارك الإعلامي شريف مدكور  صورًا له من أمام الكعبة، وأرفقها بدعاء لطلاب الثانوية العامة، ومتمنيًا لهم التوفيق في امتحاناتهم، كما نشر صورة له واقفًا على جبل عرفات، وعلّق عليها: "الحاج شريف من فوق جبل الرحمة عرفات".

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