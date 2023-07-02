شريف مدكور يصدم الجمهور بكورونا بعد عودته من الحج

فاجأ الإعلامي شريف مدكور جمهوره بإعلانه إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

حيث كتب شريف مدكور عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" قائلًا: "بقالي يومين حرارتي ما بين 37 ونصف و38 ونصف، ومش قادر أتحرك الحمد لله".

وتابع شريف مدكور في منشور آخر معلنًا من خلاله إصابته بفيروس كورونا: "كورونا بوستيف".

وكان كتب شريف مدكور على حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "الحاج شريف رجع مصر يا ولاد، وفي منشور آخر، كان يروي شريف تطورات يومه في الحج، وكتب: بقالي 9 ساعات في الأتوبيس من عرفة للمزدلفة، المسافة 8 كيلو، الحمد لله، أنا أول مره أشوف أعداد ناس بالمنظر ده".

شارك الإعلامي شريف مدكور متابعيه بصورة من داخل الأراضي المقدسة لتأدية مناسك الحج، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

شريف مدكور بين صفوف الحجاج

كتب شريف مدكور على صوره "الحج شريف من فوق جبل الرحمة عرفات، وحرص متابعوه على توصيته بالدعاء لهم ولذويهم، بجانب دعواتهم له.

شريف مدكور

ولد شريف مدكور في 17 سبتمبر 1972 في حي مصر الجديدة بالقاهرة، وتخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس وقدم عدد كبير من برامج الأسرة والطفل وصولًا إلى برنامج 4 ش شريف المذاع على قناة الحياة.

أثار بث مباشر تحدث فيه الإعلامي شريف مدكور، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، تحدث فيه عن ارتداء بعض المحجبات ملابس لا تناسب قناعتهن عن أن الحجاب فريضة.

شريف مدكور

وتحدث شريف مدكورعن قواعد استضافة المحجبات في برنامجه "شارع شريف"، موضحا أن لديه "دريس كود" الخاص بهن، وإنه لن يجعل أي سيدة محجبة ترتدي ملابس ضيقة تظهر في برنامجه، وانه سيبلغ السيدات بتلك الشروط أثناء الاتفاق على الظهور في برنامجه .

بيطلعوا على الشاشة حاطين ميكب

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وعلق شريف مدكور على ملابس المذيعات قائلا: "فيه بعض المذيعات والإعلاميات المحجبات ، بيطلعوا على الشاشة بيبقوا حاطين ميكب كتير جدا ورموش كتيروتقيلة، وهم واجهة والناس بتقلدهم".

واستكمل: "نيتي الحفاظ على الشكل، ويا إما نتحجب ويكون فيه التزام ونستغنى عن بعض الحاجات عشان ربنا، وعشان الثواب، لكن هنتدلع في النص ما تقوليش إنه فرض، ساعتها قل لي إنه فضيلة، لأن الفرض يكون فيه التزام وما بيبقاش فيه شكل استفزازي بالشكل ده".

شريف مدكور: إصابتي بالسرطان هدية حلوة من ربنا

وكان قد تحدث الإعلامي شريف مدكور، عن تجربة إصابته بمرض السرطان، قائلًا: "السرطان كان اختبار حلو أوي وهدية جميلة من ربنا".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين، أنه لم يحدث تغيير جذري في شخصيته، لافتًا إلى أنه سعيد بقدرته على تغيير فكر ووجهة نظر الناس عن "المرض البطال" كما يطلق الناس عليه، موجهًا رسالة لمرضى السرطان، : "نص العلاج تحسن النفسية.. خذ الأمور ببساطة وخلي أملك كبير في الله".

شريف مدكور

وأكد أنه بعد علمه بإصابته بمرض السرطان استمر في تقديمه برنامجه وصور حلقتين منه، كاشفًا أنه طلب من الله خلال تأديته فريضة العمرة أن يبعث إليه رسالة تدل على حبه له وظهر ذلك في هيئة حب الناس الجارف له بعد إصابته بأربع شهور من الطلب بالسرطان.

تاريخ شريف مدكور

شريف مدكور يضع قواعد للبس المحجبات معه على الشاشة .. شاهد

اسمه الكامل شريف مختار مدكور، ولد 17 سبتمبر 1972، أي يبلغ من العمر 50 عامًا، وهو مذيع ومقدم برامج في التليفزيون المصري.

ولد شريف مدكور في 17 سبتمبر 1972 في حي مصر الجديدة بمدينة القاهرة، وتخرج من مدارس سان جورج St. George's College، وتخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس.

كما ظهر في مسرحية زي الفل وفيلم آخر الدنيا وحلقة في مسلسل الكبير قوي الجزء الرابع.

وشريف مدكور له فقرات عن كل ما يخص البيت المصري والمرأه والصحة والطبخ والازياء والاطفال، وله عدة فقرات رئيسية تقدم مثل الطبخ للشيف شريف عفيفي والرياضة للكابتن حسن القبيصي والغناء والعديد من الفقرات المفيدة والاجتماعية.