أحمد سعد يعتذر للجمهور .. السر في استايلست إيطالي

أعرب المطرب أحمد سعد على إطلالته التي أطل بها وأشعلت الساحة بين رواد السوشيال ميديا، بعدما أثار جدلا واسعا خلال حفله في السعودية.

احمد سعد

أحمد سعد " بشكر كل الناس اللي هاجموني"

صرح أحمد سعد، من خلال لقائه مع برنامج the insider بالعربي معلقا :"أنا جبت اللبس ده وأنا في إيطاليا واللي اختارهولي أحسن استايلست، وبرغم الهجوم الكبير لكن بشكر كل الناس اللي هاجموني لأنهم قالولي بدون ما يقصدوا إني فرد من أسرتهم وأنا واحد منهم ومرضيوش عليا ألبس كده".

احمد سعد

أحمد سعد " لو جابولي شبكة هخيطها أنا على إيدي"

وتابع أحمد سعد حديثه قائلا :"حسيت فعلا إني جوا كل بيت وكل أسرة وإني واحد منهم، أنا دلوقت لو جابولي شبكة هخيطها أنا على إيدي".

أغنية "اختياراتي"

من ناحية أخري، يذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرا أغنية "اختياراتي" من فيلم "مستر إكس"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، وظهر فيها بشخصية دي جي في حفلة شاطئية، وأغنية اختياراتي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

احمد سعد

فيلم "مستر إكس"

وفيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، تأليف أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم مستر إكس

أبطال فيلم "مستر إكس"

يضم الفيلم عددا كبير من ضيوف الشرف: عمرو يوسف، أكرم حسني، ريم مصطفى، مي عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبري فواز، فرح الزاهد، بيج رامي، علاء مرسي، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدي عبد الغني، جمال حمزة، وإبراهيم فايق.

أحمد سعد يعلن إنتهائه من تصوير أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"

ويبتكر سعد خلال الأغنية "رقصة" جديدة على طريقته الخاصة، بعد تصدره منصات السوشيال ميديا برقصته الاستثنائية على أغنيته "سايرينا يا دنيا"، كما يظهر خلال الكليب بـ"لوك" مميز ويقود دراجة نارية وذلك خلال مقاطع فيديو وصور تسريبها من موقع التصوير.

احمد سعد

أغنية الفلوس

وتأتي أغنية الفلوس بعد انتهاء أحمد سعد مؤخرا من تسجيل أغنية "اختياراتي" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس" للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد، كما تعقب آخر كليباته الغنائية "فوق واتعلم".

كما تعد أغنية "الفلوس" استكمالا لحالة النشاط الغنائي التي يعيشها أحمد سعد خلال هذا العام، والتي ظهر خلالها بعدة أغنيات ناجحة جماهيريًا، منها "قادر أكمل" التي كسرت حاجز 86 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكليب "يا عراف" الذي تخطى 35 مليون، بجانب أغنية مسلسل الأجهر خلال السباق الرمضاني.