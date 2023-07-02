أحمد سعد يوضح تفاصيل الأزمة الأخيرة ويلجأ للقضاء التونسي

أوضح المطرب أحمد سعد من خلال تصريحات له، عن أزمته مع منظمة مهرجان في مدينة بنزرت التونسية، والتي أثارت جدلا كبيرا الساعات الماضية، أثناء تواجده في تونس لإحياء حفل غنائي.

أحمد سعد

أحمد سعد يكشف تفاصيل واقعة حفله بتونس

أشار أحمد سعد من خلال منشورا له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. توضيح ما جرى من أحداث في تونس، كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف، والذي على أرضه نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب والترحاب".

أحمد سعد

وأضاف أحمد سعد "لبينا دعوتنا الأولى لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد، فضلنا نطير إلى تونس متشوقين لشعبها الراقي، وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون وأطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا أمام الإعلام التونسي الحبيب".

أحمد سعد

وتابع أحمد سعد معلقا: "محاولة إجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد على التعامل مع الإعلام، ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احتراما للإعلام والجمهور التونسي وما كان منها إلا مقاطعتنا بشكل غير لائق ومحاولة تشويه صورة الفنان المصري أمام الإعلام التونسي".

أحمد سعد

أكد أحمد سعد :"لذلك اتخذنا كل الإجراءات القانونية اللازمة وواثق في النيابة والقضاء التونسي ونعتذر لجمهورنا الغالي وأقول للجمهور المصري الكبير أنها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس وإعلامها المحترم".

أحمد سعد

اشتعلت مدينة بنزرت في تونس الساعات الماضية، بسبب أزمة بين منظمة مهرجان بنزرت، والتي تعاقدت مع الفنان أحمد سعد على إحياء حفل ضمن مهرجان دولي للفنون والرياضة، إذ تبادل الطرفان الاتهامات، أمام وسائل الإعلام التونسية.