إدوارد ميندي يوجه رسالة لجمهور الأهلي

وجه الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى النادي الأهلي، رسالة لجمهور الراقي في أول حديث رسمي عبر قناة النادي السعودي الرسمية، اليوم الأحد، قبل الدخول في تدريبات الفريق السعودي.

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تعاقد النادي الأهلي مع إدوارد ميندي من نادي تشيلسي الانجليزي مقابل 16 مليون مليون جنيه إسترليني، على أن يحصل اللاعب السنغالي على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون دولار في الدوري السعودي، إلى جانب 3 ملايين دولار كإضافات، وينتهي عقد اللاعب مع الراقي في ينهاية يونيو من عام 2026.

رسالة ميندي لجمهور الأهلي

أعرب إدوارد ميندي عن سعادته بالانتقال للنادي الأهلي السعودي، مؤكدًا أن الكرة في المملكة العربية السعودي قد تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيره، وأن الدوري السعودي أصبح أقوى بعد التعاقدات الأخيره مع نجوم عالميين كبار.

وقال إدوارد ميندي في تصريحاته عبر قناة النادي الأهلي على يوتيوب: "أنا سعيد جداً بالتواجد في النادي الأهلي، وانتظر رؤيتكم في المدرجات في أقرب وقت، يكفي أن الجمهور يعلم لقبي المفضل، فمنذ إعلان التعاقد معي بدأوا بقول كلمة "إدو لي" وهذا هو لقبي المفضل، وأخيرًا، للأهلي جينا".

أشار إدوارد ميندي إلى ان جمهور الأهلي يطلق على أنفسهم لقب "الأسود"، وكوني أسدًا سنغاليًا، فهذا يجعل التناغم بيننا كبير واسهل.

وقال ميندي أن جمهور الأهلي كان من أسباب موافقته على الانتقال للدوي السعودي، وأول ما لفت أنظار الأسد السنغالي للعرض المقدم هو تفاعل الجمهور الجنوني مع العرض، وفي حالة أن الجمهور متعطش لمشاهدة كرة القدم فهذا يجعل اللعبة ممتعه أكثر وفي أعلى المستويات.

الأهلي فريق طموح وهو نفس الأمر بالنسبة لي، وأنا أحب السعودية وتعجبني المنطقة العربية، قد سمعت الكثير من الأشياء عن جدة وأنا مسرور للغاية بالعيش فيها، وأتوقع أنها ستكون جيده بالنسبة لأسرتي التي سيعجبها العيش في المنطقة العربية.

وفي سياق أخر، يرغب النادي الأهلي في دعم صفوفه بعدد لاعبين أكثر في الميركاتو الصيفي الحالي، ومن أهم المراكز التي تحتاج للدعم في الراقي هي خط الدفاع وقلب الهجوم، فضلًا عن تعيين مدير فني يقود الفريق في الموسم المقبل.

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