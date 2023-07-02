الهلال يسافر إلى النمسا بـ 28 لاعب

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المملكة العربية، صباح اليوم الأحد، متجهه إلى النمسا، تمهيدًا لبداية معسكر الفريق الخارجي استعدادًا للبطولة العربية للأندية والموسم المقبل.

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ووقع الهلال في المجموعة الثانية من البطولة العربية والتي ضمت كل من أندية الأهلى الليبي ونادي السد القطري والوداد المغربي، في البطولة التي تنطلق يوم 27 من شهر يوليو الجاري.

قائمة الهلال للنمسا بدون ياسر الشهراني

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قائمة الفريق التي تسافر إلى النمسا لحضور المعسكر الاعدادي للموسم الجديد، الذي ينطلق في نهاية شهر أغسطس المقبل من العام الجاري 2023، ونشر الأزرق صورًا من مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا.

وضمت قائمة الهلال للمعسكر كل من:-

عبدالله المعيوف ومحمد العويس وسلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد البريك وناصر الدوسري وعبدالإله المالكي ومحمد كنو ومتعب المفرج وخليفة الدوسري وعلي آل بليهي وصالح الشهري وعبدالله الحمدان وحبيب الوطيان وسعود عبدالحميد ومصعب الجوير وحمد اليامي وعبدالله رديف.

كما سافر مع قائمة أزرق الرياض كل من موسى ماريغا وأندريه كاريلو وميشيل ديلغادو وأحمد آل جبيع وسعد الناصر ومحمد القحطاني ومحمد الخيبري ومعاذ فقيهي ومحمد جحفلي، وياسر الشهراني الذي لم يسافر مع القائمة.

سبب غياب ياسر الشهراني

يأتي غياب اللاعب ياسر الشهراني عن قائمة الهلال لمعسكر النمسا بسبب ظروف والده الصحية، على أن يلحق بالمعسكر خلال الأيام المقبلة.

الهلال يحسم ملف المدرب خورخي خيسوس

حسمت إدارة نادي الهبلال ملف المدير الفني الجديد للفريق بشكل رسمي قبل ساعات من انطلاق المعسكر المقرر في النمسا، وأعلنت الإدارة عن تعاقدها مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، ليقود الزعيم مرة أخرى بداية من الموسم الجديد.

كان خورخي جيسوس مدرب الهلال وصاحب الـ68 عامًا، قد رحل عن تدريب أزرق الرياض قبل 4 مواسم، بعدما تمت إقالته في يوم 31 يناير من عام 2019، وخاض بعدها عهدة مراحل تدريبيه في فريقي فلامنجو البرازيلي و فناربخشة التركي.

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