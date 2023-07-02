شاب ضد الرصاص.. طلقة تخترق جسده ولا تصيبه (فيديو)

لحظات من الرعب عاشها شاب، عندما سمع دوي إطلاق النار على مقربة منه، في مشاجرة ومطاردة بين مركبتين، خلال العيد.

وتسارعت دقات قلب الشاب، بعدما اخترق عيار ناري ملابس الشاب بعد ما نفذت إلية الطلقة داخل سيارته، وبخوف هيستيري، تفقد الشاب نفسه، ليتساءل في أي مكان استقرت الطلقة في جسده.

"كان بيني وبين الطلقة ملي واحد".. الأردني فراس داوود يروي كيف اخترقت رصاصة سيارته في عمّان..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/izKETbIlZp — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) July 1, 2023

واخترقت رصاصة ملابس الشاب الأردني فراس وخرجت منها دون أن تصيبه بمكروه، حيث حالت العناية الإلهية بأن لا يصاب بأذى.

رصاصة طائشة

كان فراس داخل سيارته، وبجواره ومطاردة لمركبتين في منطقة ناعور بضواحي العاصمة عمّان، في أول أيام العيد، حيث لم يكن هو طرفاً فيها، إلا أنه كان متوقفاً على جانب الطريق عند وقوع الحادث.

وقال فراس أنه كان يقف بسيارته ظهر أول أيام العيد أمام محل لبيع القهوة، وفجأة ظهرت مركبة تسير بسرعة وبداخلها أشخاص يطلقون الرصاص على مركبة أخرى كانوا يطاردونها في الطريق.

وتابع الناجي من الموت، فجأة اخترقت إحدى الرصاصات سيارته من جهة الباب الخلفي باتجاه أعلى منطقة الكتف، وخرجت من الزجاج الجانبي، إلا أن العناية الإلهية حالت دون إصابته أو تعرضه لأي أذى، مقدراً المسافة بين جسده والرصاصة التي اخترقت قميصه بملميتر واحد.