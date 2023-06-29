إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بالإسماعيلية

تعرض 8 أشخاص للإصابة بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة نشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء والشوم فى عزبة الشنوانى دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

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تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم فى عزبة الشنوانى دائرة مركز التل الكبير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، الى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة عليها والقبض على طرفى المشاجرة والتحفظ عليهم.

كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، الذى أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح، جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

وعلى جانب آخر، عثر الأهالي بقرية أقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف اليوم الخميس، على جثة داخل مسقى مائي بأحد الزراعات لشخص في العقد الرابع من العمر، وانتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع البلاغ، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

العثور على جثمان شخص بالفشن

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة لشخص يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا ملقاة داخل مسقى مائي بأحد الزراعات بقرية أقفهص التابعة لمركز شرطة الفشن جنوب المحافظة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 233 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استمرار العمل بالمواعيد الصيفية للمحال العامة والتي تتضمن فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة