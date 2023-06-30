إصابة شخصين في مشاجرة بالإسماعيلية

شهدت قرية عين غصين الغربية بالقرب من مسجد المصطفي بالإسماعيلية، أصيب شخصين في مشاجرة حادة وتم نقلهما إلي المجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، لتلقي العلاج.

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بدأت الأحداث بتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من معاون محافظ الإسماعيلية يفيد بوصول اخطار لمرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بتلقي بلاغ بإصابة شخصين في مشاجرة بقرية عين غصين الغربية بالقرب من مسجد المصطفي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان المشاجرة، وتبين إصابة شخصين مصابين بجروح متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق وسؤال المصابين، فيما أصيب 4 أشخاص بكدمات فى أماكن متفرقة بأنحاء الجسد، إثر اصطدام سيارة بهم بطريق السماعنة منشية عبدون دائرة مركز فاقوس.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس باستقبال سيدة 39 سنة مقيمه شارع الإنتاج دائرة مركز فاقوس متوفاه وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابة 4 أشخاص ووفاة سيدة إثر وقوع حادث إصطدام سيارة بهم بطريق السماعنة منشية عبدون دائرة مركز فاقوس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي فاقوس تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين إلي مستشفي فاقوس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وإخطار النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق منفصل، أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بـ العباسية، بمعاقبة المتهم بقتل الشاب ملاك عبده؛ بسبب خلاف على يافطة المحل بالسجن المشدد 15 سنة.

صرحت أرملة الشاب ملاك عبده المقتول على يد صاحب العقار، والتي قالت إن زوجها استأجر محلًّا من المتهم لافتتاح كوافير حريمي، وعمل به قرابة الـ 6 أشهر، التزم فيها بدفع الإيجار، وأبعد نفسه عن افتعال أي أزمات مع أصحاب العقار، أو أصحاب المحلات المجاورة، واستمر في العمل بسلام، لكن المتهم اختلق معه مشاجرة دون داع.

وأضافت أرملة كوافير عزبة النخل، أن المتهم طلب من زوجها المجني عليه إزالة اللافتات التي تحيط بالمحل، مبررًا ذلك بشكوى أصحاب المحلات المجاورة، لكن الأخير رفض تلبيه طلبه، وأصر على بقائها، فنشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالأيدي، ولكن سرعان ما فضها الجيران وأصحاب المحلات، وعقب فض المشاجرة، انتقل صاحب العقار إلى الداخل واستل سلاحًا أبيض خنجر، وطعن به المجني عليه عدة طعنات نافذة أودت بحياته في الحال، ثم اغتسل من الدماء، ولاذ بالفرار معلقة: قتله غدر وحرمنا منه.

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