أغلى بقرة في العالم.. سعرها تجاوز 4 ملايين دولار

بيعت بقرة من نوع "نيلور" والمعروفة باسم Viatina-19 FIV Mara Imóveis، بمبلغ 4.3 ملايين دولار، وحصدت لقب أغلى بقرة فى العالم.

وذكر موقع " odditycentral"، أنه تم بيع ثلث ملكية البقرة فى مزاد فى أراندى بالبرازيل مقابل 6.99 مليون ريال، ما يعادل 1.44 مليون دولار، ما جعل قيمتها الإجمالية تصل إلى 4.3 مليون دولار.

أغلى بقرة في العالم

وحطمت البقرة البالغة من العمر 4 سنوات ونصف، الرقم القياسى، وتم بالفعل تسمية أغلى بقرة فى العالم العام الماضى عندما تم بيع نصف ملكيتها فى المزاد بحوالى 800 ألف دولار، وهو سعر آخر حطم الرقم القياسى فى ذلك الوقت.

أغلى بقرة في العالم

بقرة نيلور

وبلغ سعر البقرة نيلور، 4.3 ملايين دولار، بسبب الصفات الوراثية لسلالة ماشية نيلور، فضلاً عن الطلب على الحيوانات عالية الجودة ذات الخصائص الجينية المتميزة.

أسباب ارتفاع أسعار بقر نيلور

يعتبر سعر Viatina-19 FIV Mara Imóveis علامة فارقة جديدة لسلالة Nelore.

سلالة من الأبقار تحظى بتقدير كبير فى جميع أنحاء العالم لصفاتها.

تتميز بفروها الأبيض اللامع، والجلد المترهل، والسنام المنتفخة الكبيرة فوق أكتافها.

معروفة فى المقام الأول بمقاومتها العالية بشكل طبيعى للطقس الحار.

فرائهم الأبيض يعكس معظم الأطوال الموجية للضوء.

غددهم العرقية أكبر بمرتين وأكثر عددًا بنسبة 30 % من تلك الموجودة فى معظم السلالات الأوروبية.

سبب تسيتهما بنيلور

سميت على اسم منطقة نيلور الهندية فى ولاية أندرا براديش، لديها أيضًا عملية أيض فعالة للغاية، مما يسمح لها بالازدهار حتى على الأعلاف منخفضة الجودة.

ويمكن لماشية نيلور أن تقاوم عددًا من الالتهابات الطفيلية، وهو شديد الصلابة والمرونة، كما أن جلده القاسى يصعب على الحشرات الماصة للدم اختراقه، وتتكاثر السلالة أيضًا بسهولة شديدة، حيث أن للإناث فتحات حوض أوسع وقنوات ولادة أكبر من سلالات الماشية الأخرى، ولا تتطلب العجول أى مساعدة من البشر تقريبًا.