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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

أمريكا تضغط على أوكرانيا لمُواصلة القتال رغم فشل الهجوم المُضاد

الهجوم المُضاد الأوكراني
الهجوم المُضاد الأوكراني

تضغط "الولايات المتحدة الأمريكية" على أوكرانيا لمُواصلة القتال رغم فشل الهجوم المُضاد، حسبما أفاد مستشار البنتاجون السابق، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور.

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ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت، قال ماكغريغور في برنامج على قناته في شبكة "يوتيوب" إن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أدرك خلال لقاءاته التفاوضية مع مختلف الأشخاص، عدم وجود رغبة بالتوصل إلى اتفاق بسبب واشنطن التي تعتبر المسؤولة فعليًا، كما أن الولايات المتحدة من جانبها لا تُريد اتفاقًا".

الهجوم المُضاد الأوكراني:

واعتبر أن الهجوم المُضاد الذي شنه الجيش الأوكراني كان فاشلاً مُنذ البداية، مُؤكدًا أن كييف لن تتمكن من تحقيق أي نجاح.

وأشار إلى أن "الأوكرانيين قد استنفدوا كل ما لديهم، وهم الآن يتحدثون عن الهجوم المُضاد الأخير. وأنا لا أعرف ما الذي يُمكنهم القيام به. ومهما فعلوا، فلن ينجحوا، ولا فُرصة لديهم لاختراق الدفاعات الروسية".

وعن فُرص انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، أوضح بأنها تُساوي صفرًا.

من ناحية أخرى، أقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد، بأن أوكرانيا تُواجه صعوبات في هجومها المُضاد ضد القوات المسلحة الروسية.

وقال بلينكن عبر قناة CNN، إن الهجوم المُضاد قد يمتد "أسابيع أو أشهرا"، مُشيرًا إلى أن "الأوكرانيين لديهم ما يلزم لتحقيق النجاح. إنه أمر صعب، والتضاريس ليست سهلة".

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن القوات الروسية "نظمت الدفاع في الأشهر الأخيرة"، مُضيفًا "لكن (الهجوم المُضاد) يمضي قُدمًا".

وأعرب بلينكن عن اعتقاده أن الموقف مع شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة في روسيا، "يخلق مزايا إضافية لأوكرانيا، يُمكن الاستفادة منها". واختتم بالقول: "لكن بغض النظر عن هذا، فهم يمضون قُدمًا. لديهم خطة واضحة ويلتزمون بها".

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