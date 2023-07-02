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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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امتناع الرجل عن النفقة على الزوجة أحد أنواع العنف الأسري.. فيديو

النفقة
النفقة

 كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركزالإرشاد الزوجي بدارالإفتاء، حكم امتناع الرجل عن النفقة على زوجته، أو طليقته، مؤكدًا أنها أحد أنواع العنف الأسري.

وقال إن هناك نوعًا من العنف مهمًا للغاية وهو العنف الاقتصادي، الذي يُعرف بمنع الزوجة عن حقوقها في النفقة والإنفاق، سواء داخل الحياة الزوجية، أو حالة الطلاق، مستشهدًا بالآية الكريمة: “لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ”، لذلك أصبحت النفقة واجبة.

 وأكد أن الامتناع عن النفقة أصبحت أحد أشكال العنف، مؤكدًا كره الرسول “صلى الله عليه وسلم” لكل صور العنف، إذ إنه لم يشتد حتى على جماد، مشيرًا إلى أن العنف من أسوأ المواقف التي من الممكن أن يتعرض لها الإنسان، كوننا لا نضمن تبعيات هذا الأمر على نفسية الشخص المُعنف.

 

العنف الأسري يتعارض مع الشرع:

 وأوضح، أن مسألة العنف الأسري تتعارض مع مقاصد الشريعة الخمسة التي تتمثل في “حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال”، كون الإنسان يعتقد أن المشكلة الرئيسية من هذه المسألة تتمثل في العنف الجسدي.

 وأشار إلى أن المقصد الأول من الشريعة هو حفظ النفس “أي حفظ الحياة وكل ما يتعلق بالقضايا النفسية”، لذلك يجب الحفاظ على نفسية الطفل والأسرة من كل أنواع التعنيف. 

 جاء ذلك خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “القناة الأولى”، اليوم الأحد.

 

 

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