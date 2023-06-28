المنيا تتابع أعمال تطوير كورنيش ديرمواس

تابع اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام محافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء ، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير كورنيش مركز ديرمواس جنوب المحافظة ، علي ترعة الإبراهيمية طريق مصر أسيوط الزراعي.

وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة جميع مداخل ومخارج مدن المحافظة، لإعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري للمحافظة، وشدد السكرتير العام خلال الجولة ، على تكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال الجارية.

مع ضرورة الإألتزام بالجودة والمعايير والمواصفات الفنية، موجهاً، عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس ، بالمتابعة المستمرة، ومطالبا بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ ، لسرعة توفير الحلول والبدائل.