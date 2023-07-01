أسماء المصابين الـ9 في حادث انقلاب سيارة المنيا

انقلبت سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي جنوب المنيا، أسفر عن الحادث إصابة 9 أشخاص تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة نقل جنوب مدخل أبوقرقاص على الطريق الصحراوى:

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، تلقتْ إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة رقم 2375 ن ط ر ربع نقل جنوب مدخل أبوقرقاص على الطريق الصحراوى الغربى إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسماء المصابين الـ9 هم: محمد. ي. ع 16 سنة، ومحمود. ع. ف 25 سنة، ويوسف. م. ر 16 سنة، وأحمد. خ. م 16 سنة، ومني. م. ج 29 سنة، ونجوي. ا. م 38 سنة، وصابرين. ش. ر 16 سنة، وفاطمة. ع. م 50 سنة، ومني. م. ح 28 سنة، تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.