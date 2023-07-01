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السبت 01 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أسماء المصابين الـ9 في حادث انقلاب سيارة المنيا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

انقلبت سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي جنوب المنيا، أسفر عن الحادث إصابة 9 أشخاص تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

انقلاب سيارة نقل جنوب مدخل أبوقرقاص على الطريق الصحراوى:

 كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، تلقتْ إخطارًا من غرفة عمليات النجدة،  يفيد بانقلاب سيارة رقم 2375 ن ط ر ربع نقل جنوب مدخل أبوقرقاص على الطريق الصحراوى الغربى إثر اختلال عجلة القيادة  بيد السائق.

 

أسماء المصابين الـ9 هم: محمد. ي. ع 16 سنة، ومحمود. ع. ف 25 سنة، ويوسف. م. ر 16 سنة، وأحمد. خ. م 16 سنة، ومني. م. ج 29 سنة، ونجوي. ا. م 38 سنة، وصابرين. ش. ر 16 سنة، وفاطمة. ع. م 50 سنة، ومني. م. ح 28 سنة، تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة  تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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