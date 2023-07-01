استمرار فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب المنيا

واصلت مديرية الشباب و الرياضة بالمنيا ، جهودها في استمرار فعاليات مبادرة (العيد أحلى ) ، طوال أيام العيد ، من خلال فتح أبواب مراكز الشباب بالمحافظة ، لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأكد مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات المبادرة مستمرة خلال إجازة العيد ، وتستقبل مراكز الشباب الأعضاء و الرواد من جميع الفئات العمرية فى حدائق الأطفال، والملاهي، وحمامات السباحة، والكافيهات، والملاعب، وممارسة الألعاب الخفيفة مثل، تنس الطاولة، بلياردو، بلاي ستيشن، الكراسي الموسيقية، فضلا، عن الإستمتاع بالفقرات الفنية والاستعراضية ، والتي تقدمها مراكز الشباب للأعضاء، بالإضافة إلى توزيع الهدايا علي الأطفال، مضيفا إلى أنه تم الإحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة ، بإذاعة الأغاني الوطنية واستقبال المترددين والرواد بالأعلام والورود والهدايا ،تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هناك متابعة للمراكز أثناء الإحتفالات من خلال غرفة عمليات المديرية ، بالإضافة ، إلى فرق ميدانية للمرور على مراكز الشباب ، لرصد أى مشكلات أو معوقات قد تواجه الرواد و حلها بأقصى سرعة .