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السبت 01 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

شوربة رجل التمساح.. مطعم يبتكر أكلة جديدة ويخيف الزبائن

شوربة رجل التمساح
شوربة رجل التمساح

 السعي وراء التميز، والاختلاف هدف معظم أصحاب المطاعم، وتحتدم المنافسة في تقديم وصفات وأطباق جديدة بغية إرضاء الزبائن، أو إبهارهم وجذب أكبر عدد منهم.

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 وغرد أحد المطاعم خارج السرب، وابتكر طبق أكل، أثار اشمئزاز وقرف الكثيرين، وكانت آخر تلك الشطحات إضافة قدم التمساح المطهو ببطء إلى قائمة الطعام لديه.

 

مطعم تايواني:

 وأضاف مطعم تايواني الشهر الماضي، طبقًا جديدًا لقائمة الطعام الخاصة به، عبارة عن طعام "الرامن" المشهور في اليابان يعلوه "إيزوبود" وهي فصيلة من القشريات شكلها غريب بل مرعب.

 في تجربة فريدة على الشعب التيواني، أعلن صاحب مطعم، عن تقديم طبق جديد لقائمة الطعام الخاصة بالمطعم، الأمر الذي أثار ضجة في الشارع التيواني.

 

 وقدم صاحب المطعم طبق عبارة عن طعام الرامن المشهور في اليابان "إيزوبود" وهي فصيلة من القشريات شكلها مريب بعض الشيء.

 

  وأوضح مطعم "رامن بوي" خلال منشور على حسابه الرسمي عبر فيسبوك، أن الطبق الجديد عبارة عن الرامن مع الإيزوبود المطهو على البخار مع مرق الدجاج بالكريمة.

 إيزوبود:

 وذكر صاحب المطعم، أن الفكرة خطرت له أثناء زيارته لليابان، كان يرى الأيزوبود في أحواض السمك، وقرر بعدها إضافتها لقائمة الطعام الحصري في مطعمه.

 

 تكلفة الوجبة الغريبة:

 وكشف المطعم، أن تكلفة الوجبة الواحدة من الطبق الغريب تصل لـ 48 دولارًا، نظرًا لقلة الموارد من هذا النوع من القشريات.

 

 إيزوبود:

 

  الرامن هو طبق ذو شعبية كبيرة في اليابان، وهو عبارة عن نوع من حساء المعكرونة، تحضر في مرق اللحم، أو السمك وتكون بطعم صلصة الصويا، أو الميسو، كما تضاف إليها شرائح من لحم الخنزير أو الدجاج، أو الطحالب البحرية المجففة، أو البصل الأخضر، أو الذرة. الأكلة موجودة تقريبًا في كل مناطق اليابان، وكل منطقة لها طرق مختلفة قليلًا في تحضير هذه الوجبة، يمكن شراء الوجبة أيضًا عن طريق آلات البيع في اليابان، أصل نشأة الرامن غير واضح.  بعض المصادر تقول أنه نشأ في الصين. وتقول مصادر أخرى أنه اخترع في اليابان في أوائل القرن العشرين.

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