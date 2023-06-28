وفاة وإصابة 71 شخصًا جراء قصف مطعم في أوكرانيا

لقى 10 أشخاص مصرعهم وأُصيب 61 آخرون إزاء هجوم روسي استهدف مطعمًا في مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولو خدمات الطوارئ في أوكرانيا على تطبيق المراسلة تلغرام “يعمل رجال الإنقاذ بين أنقاض المبنى المدمر ويبحثون عن أشخاص ربما لا يزالون تحت الركام”.

وأصاب صاروخان روسيان مطعما مزدحما في وسط كراماتورسك أمس الثلاثاء. وذكرت خدمات الطوارئ أنه تم انتشال ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض.

قصف روسي على مطعم في كراماتورسك

وكانت الشرطة والجيش الأوكرانيين أعلنا في وقت سابق أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، وأن 42 شخصا أصيبوا بجروح في ضربة بصاروخين على بلدة كراماتورسك بشرق أوكرانيا الثلاثاء بينما تمشط أطقم الإنقاذ مطعما محطما بحثا عن ضحايا.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك سيارات الطوارئ وهي تندفع باتجاه موقع الهجوم وفرق إنقاذ في معدات واقية تنتشر في هيكل المبنى المحطم.

وانتشر عمال الطوارئ حول المطعم وبداخله بينما وقف السكان في الخارج يشاهدون الأضرار الناجمة عن الهجوم ويشدون من أزر بعضهم البعض .

وتحول المبنى إلى حطام، وخرج جنود وعناصر من الشرطة يحملون نقالة عليها رجل يرتدي سروالا وأحذية عسكرية ونقلوه إلى سيارة إسعاف ولم يتضح ما إذا كان ما زال على قيد الحياة.

وأظهرت لقطات أخرى بثتها قنوات عسكرية على تيليغرام رجلا ينزف من رأسه ويتلقى إسعافات أولية على الرصيف.

وعلَّق الكرملين على واقعة قصف مطعم في كراماتورسك، مؤكداً أن روسيا لا تضرب غير أهداف عسكرية.

وأوضح، اليوم، أنه لا يضرب في أوكرانيا غير الأهداف المرتبطة بشكل ما بالجيش، وذلك بعدما أسفرت الضربة عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بعدما دمر هجوم، أمس، مطعم «ريا بيتزا»: «لا تُنفَّذ الضربات إلا على أهداف مرتبطة بطريقة أو أخرى بالبنى التحتية العسكرية».

وكراماتورسك هي بلدة رئيسية تقع إلى شمال منطقة دونيتسك، بإقليم دونباس، وتعد هدفا رئيسيا محتملا في أي تقدم روسي غربا للاستيلاء على المنطقة بأكملها.

ودأبت الهجمات الروسية على استهداف المدينة في هجمات تضمنت غارة على محطة سكة حديد البلدة في أبريل 2022 أسفرت عن مقتل 63 شخصا.

وتنفي روسيا استهداف مواقع مدنية منذ أن بدأت بـ"العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا" في فبراير 2022.

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