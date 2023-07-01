إصابة 3 أشخاص في حادث سير ببلبيس

تعرض 3 أشخاص للإصابة بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم السبت، وذلك إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطلعة الطريق الإقليمي إتجاه الزوامل دائرة مركز مشتول السوق.

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وجرى نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "سلوي م ع" 41 سنة مصابة بإشتباة كسر بالذراع الأيسر وكدمة بالصدر وسحجات باليد اليسري و"منار ت م" 23 سنة و"تامر م م" 49 سنة مقيمين المرج مصابين بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطلعة الطريق الإقليمي إتجاة الزوامل دائرة مركز مشتول السوق وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق باتخاذ اللازم في تعرض 3 أشخاص للإصابة بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم السبت، وذلك إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطلعة الطريق الإقليمي إتجاه الزوامل دائرة مركز مشتول السوق.

وجرى نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم

وفي سياقٍ مُتصل، لقي شخص مصرعه وأصيب 9 أشخاص آخرين إثر حادث تصادم ملاكي مع سيارة سوزوكي بالطريق الزراعي أمام كوبرى الشموت ، جرى على الفور الدفع بـ4 سيارات اسعاف، وجرى نقل المصابين جميعا لمستشفى التأمين الصحي ببنها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً بوجود حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام الشموت ببنها، وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء الحادث لمستشفى التأمين الصحي ببنها.

وعلى الفور دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية من بمعداتها لرفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

وتُكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المُكبرة على كافة الأنحاء للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وللتأكد من التزام السائقين بأداب المرور.

ويشن رجال الإدارة حملات يومية تستهدف ضبط كافة المُخالفات المرورية التي تعوق انسيابية حركة السير والمرور، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على حركة السير في كافة الشوارع والميادين.