إصابة 6 أشخاص في حادث سير بالفيوم

تعرض 6 أشخاص للإصابة بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي، صباح اليوم السبت، على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

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وجرى نقل المصابين الى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بدائرة المركز ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث الذي وقع قرب مدخل قصر الباسل، وتبينّ وجود 6 مصابين ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتسليمهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتم إزالة آثار الحادث ووضع السيارة والجرار في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة 3 في حادث سير في بني سويف

وفي وقتٍ سابق، حدث حادث تصادم دراجتين بخاريتن على بطريق بهبشين - ناصر الفرعى التابع لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف قد تسبب في إصابة 3 أشخاص.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على إحدى الطرق الفرعية بقرية بهبشين، ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وقام مستشفى بنى سويف الجامعى باستقبال كل من محمد سعيد إبراهيم 22 سنة مصاب كسر بالساق اليمني، وأحمد سعيد إبراهيم 20 سنة مصاب كسر بالساق اليسر، ومحمد جمال عبد العال 23 سنة مصاب بكسر بالساق اليسري.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المُكبرة لضبط الشوارع والميادين العامة والطرق الرئيسية وللتأكد من إنفاذ القانون غلى الجميع.

ويشن رجال الإدارة حملات يومية من أجل ضبط كافة أشكال مُخالفات قواعد وقوانين وآداب المرور، وهو الأمر الذي ينعكس بكل تأكيد على الوطن والمواطنين