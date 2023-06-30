إصابة 10 اشخاص في حادث سير بالإسماعيلية

تعرض 10 أشخاص للإصابة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

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وكانت مديرية أمن الاسماعيلية قد تلقت إخطارا مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

إصابة 14 شخصاً في حادث بالجيزة

وفي وقتٍ سابق، تعرض 14 شخصاً للإصابة، أمس الخميس، إثر انقلاب أتوبيس على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بمنطقة الصف جنوب الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الصف، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، وقوع حادث انقلاب أتوبيس بداخله 47 راكبا وإصابة 14 شخصا منهم بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة لتلقى العلاج.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أنه أثناء سير الأتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي - الكريمات في نطاق مدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، ونتيجة لاختلال عجلة القيادة بيد قائده، انقلب الأتوبيس على الطريق، ما نتج عنه إصابة 14 شخصا جراء الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق .

وتقوم أجهزة الأمن بتكثيف حملاتها المرورية في كافة المحاور الرئيسية والشوارع العامة والميادين الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

وتسعى الدولة لرفع الوعي بين المواطنين وخاصة سائقي المركبات بكافة صورها وأشكالها الأمر الذي يؤثر بالإيجاب في مجال خفض حوادث الطرق والمرور.