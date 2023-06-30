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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

كبدة خروف في الفرن.. حضريها خلال دقائق

كبدة الخروف
كبدة الخروف

كبدة خروف بالفرن من الأكلات الشهيه والسريعة التي يمكنك تحضيرها للعزومات، فلا تستغرق منك وقت طويل لتحضيرها في الفرن بسهولة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

 

كبدة الخروف

طريقة عمل كبدة الخروف في الفرن

المقادير

- كبدة : 500 غراماً (خروف / منظفة ومقطعة)

- الخل الأبيض : 3 ملاعق كبيرة

- فلفل أخضر حار : 2 قرن (مقطع)

- الثوم : 4 فصوص (مقطع)

- البصل : 1 حبة (مقطع جوانح)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

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طريقة التحضير

1. ضعي الكبدة المقطعة بصينية الفرن، وأضيفي الخل الأبيض وقلبيها.

 

2. أضيفي الفلفل الأخضر الحار، والثوم، والبصل المقطع.

 

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3. بهري المكونات بالملح والفلفل الأسود، وصبي زيت الزيتون.

 

4. قلبي الكبدة بباقي المكونات حتى تتوزع جيداً.

 

5. غطي الصينية بورق الأولمنيوم، وأدخليها للفرن على درجة حرارة 200 مدة 25 دقيقة.

 

6. قدميها ساخنة.

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