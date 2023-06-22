ضبط كميات كبدة غير صالحة للاستهلاك بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين المركز، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 مخالفات تموينية لعدم وجود أغطية على اللحوم، بجانب ضبط فص كبدة مبردة يزن 7 كيلو غير صالح للاستهلاك الآدمي بتقرير من الطب البيطري حيث أنه تم تسييحه عدة مرات وبيعه على أنه كبدة بلدي.

وتمكنت الحملة من ضبط ١٢.٦٠٠ كيلو من الكبدة المبردة يعاد تسييحها وبيعها علي أنها كبدة بلدي (غش تجاري).

وعلى جانب آخر، تم ضبط عدد ١٠٠٠ قطعة من حلوى الأطفال والمقرمشات والبسكويت والعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية بكافة أرجاء المحافظة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وخصصت محافظة الإسماعيلية ارقام للشكاوي التموينية كالتالي:

رقم مباحث التموين / ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين / ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مخازن الأطعمة والمواد الغذائية، ومحال الجزارة، لضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين