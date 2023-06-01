ياسمين عبدالعزيز تطلب الطلاق من زوجها والسبب (كبدة)

الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تصدرت محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد أن طلبت الطلاق من زوجها الفنان أحمد العوضي، عقب نشره صورة وهو يأكل الكبدة نية.

وكان نشر الفنان أحمد العوضي، صورة له من حلقته مع الإعلامية إسعاد يونس المقرر عرضها قريبًا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وعلق الفنان أحمد العوضي على المنشور، قائلًا: “كبدة نيه بدمها.. حصريًا مع صاحبة السعادة قريبًا”.

وعلقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على منشور زوجها، قائلة: “ايه ده !!! طلقني”.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

يذكر أن شارك الثنائي في دراما رمضان الماضي 2023، بمسلسل “ضرب نار”، وتدور أحداثه بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدى وآخرين.

معلومات عن ياسمين عبدالعزيز

بدأت ياسمين عبدالعزيز، مسيرتها الفنية خلال مرحلة الطفولة عندما طلبت صديقة والدتها - صاحبة إحدى شركات اﻹعلانات - الاستعانة بالطفلة الجميلة صاحبة الخمس سنوات في تصوير أحد الإعلانات، وتنجح ياسمين في تقديمه، وتحترف هذا المجال لتصبح واحدة من أهم الوجوه الإعلانية في مصر.

طرقت أبواب الفن للمرة الأولى في حياتها عندما ظهرت مع الفنانة سميرة أحمد في مسلسل (امراة من زمن الحب)، والذي قدمت فيه دورًا مميزًا أصبح انطلاقة لها في عالم الدارما التلفزيونية والسينما بعد ذلك.

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في أكثر من عمل مسرحي أهمهم كان مسرحية (كده أوكيه) ومسرحية (رد قرضي).

تألقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في السينما مع جيل الشباب في الألفية الجديدة خاصة في الأدوار الكوميدية، ومن أهم أفلامها (رشة جريئة، قلب جريء، زكي شان، الرهينة)، وقامت بدور البطولة المطلقة في فيلم (الدادة دودي) وفيلم (الآنسة مامي) وغيرها.