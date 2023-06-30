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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

اصنعي سلطة الخيار بالهالوبينو واستمتعي بمذاق حار ولذيذ

سلطة حارة
سلطة حارة

سلطة الخيار بالهالابينو الحار من الأكلات الشهيه التي يمكنك تحضيرها مع الطبق الرئيسي، فهي غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات الهامة التي يحتاجها جسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

 

سلطة الهالوبينو

طريقة عمل سلطة الخيار

المقادير

- خيار : 2 حبة

- الشبت : ملعقة كبيرة (مفروم)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- طماطم : 1 حبة (مفرومة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الخل : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- فلفل الهلابينو : 2 قرن (مقطع حلقات)

 

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عيد الأضحى .. طريقة عمل سلطة خضراء بالستيك

طريقة التحضير

قطعي الخيار إلى دوائر رفيعة وضعيه في طبق.

أضيفي البصل، والطماطم، والهلابينو.

 

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غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل سلطة الدجاج بالخس والبرتقال

اخلطي جيداً في طبق زيت الزيتون مع عصير الليمون، والخل، والملح، والشبت.

وزعي المزيج فوق الخيار والهلابينو والبصل وقلبي وقدمي السلطة.

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