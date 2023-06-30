اصنعي سلطة الخيار بالهالوبينو واستمتعي بمذاق حار ولذيذ

سلطة الخيار بالهالابينو الحار من الأكلات الشهيه التي يمكنك تحضيرها مع الطبق الرئيسي، فهي غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات الهامة التي يحتاجها جسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

سلطة الهالوبينو

طريقة عمل سلطة الخيار

المقادير

- خيار : 2 حبة

- الشبت : ملعقة كبيرة (مفروم)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- طماطم : 1 حبة (مفرومة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الخل : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- فلفل الهلابينو : 2 قرن (مقطع حلقات)

طريقة التحضير

قطعي الخيار إلى دوائر رفيعة وضعيه في طبق.

أضيفي البصل، والطماطم، والهلابينو.

اخلطي جيداً في طبق زيت الزيتون مع عصير الليمون، والخل، والملح، والشبت.

وزعي المزيج فوق الخيار والهلابينو والبصل وقلبي وقدمي السلطة.