عيد الأضحى .. طريقة عمل سلطة خضراء بالستيك

عيد الأضحى.. تحتار الامهات في اختيار الأصناف التي تقدمها في عزومات عيد الأضحى المبارك، لذا نقدم لك طريقة عمل سلطة خضراء بالستيك صحية وشهية، كطبق جانبي لذيذ يمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم.

سلطة ستيك

طريقة عمل سلطة الستيك

المقادير

- الستيك : 2 شريحة (فيليه)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- خس روماني : كوب (مفروم خشن)

- الطماطم الكرزية : نصف كوب (مقطعة أنصاف)

- نعناع ناشف : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- خيار : 1 حبة (مفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الخل : ملعقة صغيرة

- الجرجير : ربع كوب (مفروم خشن)

طريقة التحضير

تبلي الستيك بالملح والفلفل وسخني الزيت في مقلاة على نار عالية وأضيفي الستيك وقلبي لمدة 5 دقائق حتى ينضج ويتحمر ثم ازيليه جانباً وقطعيه شرائح طولية.

اخلطي الخس والجرجير والخيار والطماطم في طبق ووزعي الستيك الشرائح فوقه.

أضيفي الملح والخل وعصير الليمون والزيت وقلبي وقدمي السلطة فوراً.