الأربعاء 28 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

عيد الأضحى .. طريقة عمل سلطة خضراء بالستيك

سلطة اللحم
سلطة اللحم

عيد الأضحى.. تحتار الامهات في اختيار الأصناف التي تقدمها في عزومات عيد الأضحى المبارك، لذا نقدم لك طريقة عمل سلطة خضراء بالستيك صحية وشهية، كطبق جانبي لذيذ يمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم.

سلطة ستيك

طريقة عمل سلطة الستيك

المقادير

- الستيك : 2 شريحة (فيليه)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- خس روماني : كوب (مفروم خشن)

- الطماطم الكرزية : نصف كوب (مقطعة أنصاف)

- نعناع ناشف : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

 

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طريقة عمل صينية لحم الريش المشوي

- خيار : 1 حبة (مفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الخل : ملعقة صغيرة

- الجرجير : ربع كوب (مفروم خشن)

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طريقة عمل صينية لحم الريش المشوي

طريقة التحضير

تبلي الستيك بالملح والفلفل وسخني الزيت في مقلاة على نار عالية وأضيفي الستيك وقلبي لمدة 5 دقائق حتى ينضج ويتحمر ثم ازيليه جانباً وقطعيه شرائح طولية.

اخلطي الخس والجرجير والخيار والطماطم في طبق ووزعي الستيك الشرائح فوقه.

أضيفي الملح والخل وعصير الليمون والزيت وقلبي وقدمي السلطة فوراً.

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