غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل سلطة الدجاج بالخس والبرتقال

سلطة الدجاج بالخس والبرتقال من السلطات الشهيه التي يمكنك تحضيرها كوجبة عشاء شهيه، وتتميز بإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي لا غنى عنها لرفع المناعة والوقاية من الأمراض.

المقادير

- مكونات الصلصة :

عصير البرتقال : نصف حبة

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

الماسترد : ملعقة كبيرة

العسل : ملعقة صغيرة (أبيض)

- البرتقال : 1 حبة (مقشر ومقطع إلى مكعبات)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مغسول جيداً ومقطع إلى شرائح)

- جوز الهند : 2 ملعقة كبيرة

- خس : 2 كوب (مفروم)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومقطع إلى مربعات)

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : رشّة

- خس : أوراق (مغسول / للتزيين)

- النعناع : حسب الرغبة (مغسول وطازج / للتزيين)

طريقة التحضير

لتحضير الصلصة: في وعاء صغير الحجم، اخلطي زيت الزيتون، والماسترد، والعسل الأبيض، وعصير البرتقال، حتى تتجانس المكونات.

تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود جيداً، وادهنيه بالقليل من زيت الزيتون، ثم ضعيه في صينية فرن، وأدخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى ينضج، ثم أخرجي الصينية واتركيها جانباً حتى يبرد الدجاج قليلاً.

حضري طبق التقديم، ووزعي به الخس، والبرتقال، والأفوكادو، وشرائح الدجاج، وجوز الهند، ثم اسكبي الصلصة وقلبي قليلاً.

زيني السلطة بأوراق من الخس والنعناع الطازج وقدميها.