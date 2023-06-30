أحمد موسى يصف ثورة 30 يونيو بالأعظم في تاريخ البشرية (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: "الشعب تحدى الإخوان، والكل خرج وظل يهتف "يسقط يسقط حكم المرشد، أصحى يا مرسي وصح النوم 30 -6 آخر يوم".

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وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه " على مسئوليتي" على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الجمعة أن الجميع لن ينسى هذا اليوم العظيم، الشعب خرج للخلاص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن أمواج من البشر، خرجوا، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجاب لنداء المصريين، و القوات المسلحة لبت نداء المصريين و انحازت لإرادة الشعب.

10 سنوات على أعظم ثورة في تاريخ البشرية

وتابع موسى: "اليوم نحتفل بمرور 10 سنوات على أعظم ثورة في تاريخ البشرية، ثورة 30 يونيو.. الشعب المصري العظيم رفض أن تحكمه جماعه إرهابية خائن.. خرج الشعب العظيم في كل نجع وقرية ومدينة، والجميع يهتفون (يسقط حكم المرشد) … يسقط حكم مرسي وجماعته الظلامية".

وأضاف: "نجحت ثورتنا العظيمة في تحرير الوطن من المحتل الإخواني وعصابته التي هددت وروعت الناس في كل مكان، انتصرنا على الطاغية مرسي وجماعته وأعدنا مصر لشعبها.. كل التحية للشعب الذي ثار ضد الاستبداد الإرهابي.. شكرا لجيش مصر العظيم.. وللقائد الذي انحاز لمطالب الشعب.

وتابع: "شكرا لرجال الشرطة البواسل…شكرا لقضاة مصر الأجلاء.. 10 سنوات على الثورة السلمية.. ثورة يونيو التي أنقذت الوطن من الحرب الأهلية ومن التقسيم… 10 سنوات على ثورة العزة والكرامة والمجد… كل عام وبلدنا وشعبنا بخير وفي أمن واستقرار ومحبة".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين كانوا يخافون على أولادهم طوال عام كامل من حكم الإخوان، وأن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة على مر التاريخ.

وأضاف أحمد موسى، أن أكثر من 30 مليون مصري خرجوا في وقت واحد، وان عدد من خرجوا يعتبر الأكبر بالعالم، لافتا ولفت إلي أنه لم يحدث في تاريخ الثورات العالمية خروج 33 مليون مواطن للمطالبة برحيل نظام حكم، وأن المصريين كانوا على قلب رجل واحد.

وأوضح أنه ذهب اليوم إلى كوبري قصر النيل بالقاهرة الذي شهد تظاهر المصريين في ثورة 30 يونيو للمطالبة بإسقاط حكم المرشد حينما لم يكن هناك موضع قدم خاليا من المصريين قبل 10 سنوات، أنّه يجب ألا ننسى يوم 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ مشيرا إلى أن الإخوان دمروا الوطن وقسموا الشعب وهددوا المصريين، لكن الشعب المصري تحداهم ورفض حكم الجماعة الإرهابية وحرروا الوطن من احتلال الإخوان.