شادي المنزلاوي يكشف عن مبادرة لنمو الاقتصاد وتلبية حاجة السوق

كشف الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، عن أهداف مبادرة ورشة عمل لنمو الاقتصاد المصري من خلال الاعتماد على دراسات الجدوى، لتحديد نوعية المنتج وكيفية تسويقه، بالإضافة إلى معرفة أن المنتج يتم تصنيعه محليا ويحقق اكتفاء ذاتي أم لا.

وأضاف شادي المنزلاوي في تصريحات له، أن الحصول على المعلومات الأساسية الخاصة بكل منتج تكون من خلال هيئة الواردات والصادرات، موضحًأ أن المبادرة تبدأ بصورة واقعية على مجموعة من الخطط من الخطط المختلفة التي تكون بصورة واقعية دون الاكتفاء بالنظريات.

وأوضح شادي المنزلاوي في تصريحات له، أنه قبل بداية أي مشروع اقتصادي لابد أن تكون هناك دراسة جدوى كاملة الأركان والتي تهدف لدراسة السوق بصورة واقعية، مع تحديد كافة نوعية المنتج المراد تصنيعه والفئات العمرية التي سيكون المنتج مخصص لها.

وأكمل: بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتح المراد تصنيعه العمل مرة أخرى على فكرة تصدير المنتج خارج مصر، وتعزيو قيمة المنتج داخليا وخارجيا.

ونوه شادي المنزلاوي، إلى أن الوصول إلى الصفر أصعب من مرحلة الوصول إلى المليار، لذا يجب تحمل كل فترة بالتحديات الاقتصادية التي تمر بها، مع مراعاة كافة الديون الناجمة عن المشروع بمختلف زوايها.

وتابع الخبير الاقتصادي: من خطط تنمية الاقتصادي تشخيص الحالة للوصول إلى العلاج المناسب وذلك من خلال عدة خطوات مختلفة يمكن أن تساعد على الوصول إلى أفضل النتائج.

وأشار الدكتور شادي المنزلاوي إلى أن تكاتف جميع مؤسسات الدولة بما فيها المواطن وتحمل المسئولية لإزالة إي عراقيل قد تسبب في إيقاف عملية التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تعدد موارد الدولة المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجتها المحلية وتوريد الفائض للخارج.