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الجمعة 30 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

30 يونيو ثورة شعبية تجسد قدرة المصريين على صنع التاريخ

المستشارة الدكتورة
المستشارة الدكتورة هالة عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة

وجه مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المراة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة، هالة عثمان، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، وأكد المجلس في بيانه أن ذكرى ثورة 30 يونيو تعيد إلى الأذهان تلاحم وتكاتف الشعب المصري العظيم ضد قوى الشر التي كانت لا تريد لمصر الأمان والاستقرار.

وأعرب المجلس في بيانه أن التهنئة موصولة إلى الشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة الباسلة والشرطة المدنية.

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وقالت المستشارة الدكتورة، هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المراة المصرية، أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعبية مصرية خالصة استعاد فيها الشعب المصري دولته من أيادي تيارات تتحدث باسم الدين، واستطاعت هذه الثورة أن تجسد قدرة المصريين على صنع التاريخ، لأنها كانت بمثابة الملحمة الوطنية التي خرج فيها الشعب المصري بعشرات الملايين إلى الشوارع والميادين في كل محافظات مصر.

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مؤسسة عدالة ومساندة: عظيمات مصر سند حقيقي لدولتهم وأسرتهم

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عدالة ومساندة المرأة المصرية تحيي أدوار النساء الملهمات على مستوى مصر والعالم

وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المراة المصرية، أن ثورة 30 يونيو وما بعدها من حرب مصر ضد الإرهاب، والبدء في بناء الدولة المصرية من جديد و تلاحم قوى الشعب للاستقرار، ساهمت في إرساء دعائم وركائز الجمهورية الجديدة التي نعيش فيها الآن.

 

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