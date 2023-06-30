حملة مكثفة للإيقاع بتجار المخدرات

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

مديرية أمن الشرقية

ضبط شخصين حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة منيا القمح .. وبحوزتهما (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول).

الداخلية تُواصل مُطاردة تجار المخدرات

مديرية أمن القاهرة.

وتم ضبط أحد الأشخاص - له معلومات جنائية حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,5 كيلو جرام - كميات مختلفة من المواد المخدرة "حشيش، الآيس، الكوكايين"– طبنجة صوت - سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - ميزان حساس).

وضبط (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم دراجة نارية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس"شابو" – مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).

كما تم ضبط (4 أشخاص – لعدد ثلاثةمنهم معلومات جنائية) ، وبحوزتهم (كمية من مخدرى "البودر – الهيروين"– مبالغ مالية – 4 هواتف محمولة).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عدد 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الهيروين ، الآيس" - عدد من الأقراص المخدرة - مبالغ مالية – 5 هواتف محمول).

وتم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الآيس ، الحشيش"– طبنجة صوت – عدد من الطلقات - مبالغ مالية– 2 هاتف محمول).

مديرية أمن البحيرة

كما ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية

وضبط (شخص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن مطروح

كما تم ضبط (شخص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن السويس

ضبط (شخص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين .. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن جنوب سيناء

وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان شرم الشيخ.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

منطقة السحر والجمال

كما تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ، وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"- مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.