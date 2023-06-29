حملة أمنية مكبرة في أسوان لضبط المجرمين

قام قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر (مراكز شرطة "أسوان، كوم أمبو، دراو، نصر النوبة، إدفو"- وقسمى شرطة "أول وثان أسوان").

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أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

تم ضبط عدد (21) قطعة سلاح نارى (6 بنادق آلية– 4 بنادق خرطوش– 11 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و6 خزينة متنوعة).. بحوزة (23 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية" ).

كما ضبط عدد (18) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (29 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 35 كيلو جرام لمخدر البانجو – 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 900 جرام لمخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (22 متهم "لعدد 15 منهم معلومات جنائية").

وكذلك تم تنفيذ (834) حكم قضائى متنوع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 12 بندقية في حملة أمنية بأسيوط

وفي سياقٍ مُتصل، شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (منفلوط)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد 36 قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية – 12 بندقية خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (24 متهم " لعدد 13منهم معلومات جنائية").

كما ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم (كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (631)حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي وقتٍ سابق، واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 198 قطعة سلاح ناري، شملت: "21 بندقية آلية، و27 بندقية خرطوش، و7 طبنجات، و143 فردا محليا، و520 طلقة مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة، و190 سلاحا أبيضَ".

ونجحت الحملات في ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين ارتكبوا 29 حادث سرقة متنوع، وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي متنوع.

وضبط الأجهزة الأمنية 336 قضية مخدرات بإجمالي 223 كيلو مخدرات، وضبط 48 متهما ومراقبا هاربا، و19 متهما بالبلطجة، و295 دراجة نارية مخالفة، و23 ألف مخالفة مرورية.

وشملت الحملات فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.