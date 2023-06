منح 7 شركات شهادة نموذج استحقاق الجودة المُدمج للتطوير

منح مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، شهادة نموذج استحقاق الجودة المُدمج للتطوير للمستوى الثالث لسبع شركات مصرية وصينية، وذلك خلال الفترة من يناير حتى مايو.

اقرأ أيضا.. إيتيدا تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي

وتضمنت الشركات التي تم تقييمها هذا العام شركة مصرية، وهي Fixed Solutions (وحدة البرمجيات) بالإضافة إلى عدد 6 شركات صينية، وهم شركة "Shandong Henghui Software Co., Ltd" (قسم التطوير)، وشركة "Shenzhen Vanke Xiangying Management Service Co., Ltd" (قسم دعم الأعمال)، وشركة "Kuporye Technology Co., Ltd" (قسم التكنولوجيا)، وشركة "China Gaming Technology Co., Ltd" (قسم البحث والتطوير)، وشركة "Shandong Aishuren Family Education Technology Co., LTD" (مركز بحث وتطوير البرمجيات)، وشركة "JI'NAN HENG DA New Technology Development Co.,Ltd" (مركز البحث والتطوير).

هذا ويعد نموذج استحقاق الجودة المُدمج أحد أهم تقييمات وشهادات اعتماد الجودة في مجال البرمجيات على مستوى العالم، حيث يحدد مدى نضج الشركات والجهات العاملة في مجال تطوير البرمجيات والخدمات، كما يُعد دليلًا على توافق الشركات والمؤسسات الحاصلة عليه مع معايير الجودة في هذا المجال.

كما يتولى المركز، كونه الجهة المعتمدة دوليًا من جمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات (آيزاكا) لتقديم خدمات التدريب والتقييم والاعتماد، إجراء خدمات التقييم في مصر والسعودية وسوريا والكويت والإمارات العربية المتحدة والصين وبنغلاديش، للوصول إلى المستويين الثاني والثالث من شهادة "تكامل نموذج نضج القدرة" CMMI® لخدمات وتطوير البرمجيات. وبلغ عدد الجهات التي قام المركز بتقييمها واعتمادها 181 جهة، وكذلك ارتفع عدد التقييمات إلى 191 خدمة اعتماد.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسست مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات عام 2001، بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر. ويُعد مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات كيانًا مصريًا رائدًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يقدمه من خدمات في مجالات التكنولوجيات الرائدة والتي تعزز كفاءة عمل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتحسن قدراتهم الداخلية.