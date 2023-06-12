إيتيدا تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة مجانية بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يقود إلى المرحلة التالية من رقمنة العمليات التجارية"، يوم 15 يونيو، عبر الإنترنت.

تسلط الندوة الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل تقنية شات جي بي تي، في أتمتة العمليات والتحول الرقمي، وكذلك اكتشاف المصادر المتاحة لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع أمثلة على استخدامها. ويمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي التوليدي الواعد بشكل كبير على جوانب مختلفة من طرق العمل والعمليات التجارية الحالية، ويساعد في تصميم برمجيات وحلول أتمتة العمليات المستقلة.

مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. يُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.