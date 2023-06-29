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الخميس 29 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

استقرار سعر الذهب في سوق الصاغة ثاني أيام عيد الأضحى

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29 يونيو 2023، ثاني أيام عيد الأضحى، استقرارا في سوق الصاغة، وسجل عيار 24 قيمة 2629 جنيها.

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ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

وعادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى بعد أن استهلت تعاملات اليوم بتراجع.

سعر الذهب الآن


سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن بقيمة 2629 جنيها.

سعر الذهب عيار 21
وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر الآن بقيمة 2300 جنيهات للجرام

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 18
وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر الآن 1971 جنيها.

سعر الذهب عيار 14
وسجل سعر الذهب عيار 14 في مصر 1533 جنيه

سعر الجنيه الذهب الآن
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 18400 جنيها بدون احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة

سعر الذهب عالميا بالدولار
وارتفع سعر الذهب عالميا اليوم، حيث سجل سعر أوقية الذهب نحو 1،908.87 دولار للأوقية مسجلا عودة للارتفاع بنسبة 0.07% وكان سعر أوقية الذهب وصل إلى 1،907.4 في آخر سعر للإغلاق.

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