استقرار سعر الذهب في سوق الصاغة ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29 يونيو 2023، ثاني أيام عيد الأضحى، استقرارا في سوق الصاغة، وسجل عيار 24 قيمة 2629 جنيها.

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وعادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى بعد أن استهلت تعاملات اليوم بتراجع.

سعر الذهب الآن



سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن بقيمة 2629 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر الآن بقيمة 2300 جنيهات للجرام

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر الآن 1971 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 في مصر 1533 جنيه

سعر الجنيه الذهب الآن

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 18400 جنيها بدون احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة

سعر الذهب عالميا بالدولار

وارتفع سعر الذهب عالميا اليوم، حيث سجل سعر أوقية الذهب نحو 1،908.87 دولار للأوقية مسجلا عودة للارتفاع بنسبة 0.07% وكان سعر أوقية الذهب وصل إلى 1،907.4 في آخر سعر للإغلاق.