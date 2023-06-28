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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية قبل عودة الحجاج

الذهب - أرشيفية
الذهب - أرشيفية

مع قرب انتهاء شعائر موسم الحج وتوافد المصريين إلى المملكة، يبحث الكثير عن أسعار الذهب في المملكة بعد قرار الحكومة المصرية إعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الجمارك.

وتراجعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، 28 يونيو 2023، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب على المستوى العالمي بعد قرار الفيدرالى الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.

خسر جرام الذهب عيار 21 فى أول أيام عيد الأضحى ريال سعودى واحد.
أسعار الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية اليوم 28 يونيو 2023 تسجل 230.85 ريال سعودي، ما يعادل 61.56 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 21
أسعار الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية اليوم 28 يونيو 2023 سجلت 202 ريال سعودى، ما يعادل 53.87 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 18
أسعار الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية اليوم 28 يونيو 2023 سجلت 173.14 ريال سعودى ما يعادل 46.17 دولار أمريكي.

أسعار الأونصة الذهب
أسعار الاونصة في المملكة العربية السعودية اليوم 28 يونيو 2023 تسجل 7179 ريال سعودى ما يعادل 1915 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عالميًا:
أسعار الذهب عالميا، سجلت الأوقية عيار 24 اليوم 28 يونيو 2023 سعر: 1915 دولارًا أمريكيًا.

 

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