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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 2240.. فرصة للمخطوبين

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 24-6-2023، حالة كبيرة من الانخفاض على مستوي جميع الأعيرة، ليصل عيار 21 حوالي 2,240 جنيها للجرام.

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ويعد الذهب فرصة جيدة للراغبين فى الشراء أو الاستثمار، بالإضافة إلى المقبلين على  الزواج، كما أنه يعتبر ملاذ آمن ووسيلة تحوط للكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار .

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انخفاض أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :- 

عيار 24 بيع 2,526 شراء 2,560

عيار 22 بيع 2,315 شراء 2,347

عيار 21 بيع 2,210 شراء 2,240

عيار 18 بيع 1,894 شراء 1,920

عيار 14 بيع 1,473 شراء 1,493

عيار 12 بيع 1,263 شراء 1,280

الاونصة بيع 78,550 شراء 79,616

الجنيه الذهب بيع 17,680 شراء 17,920

الكيلو بيع 2,525,714 شراء 2,560,000

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