ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب العالمي خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي لكن المكاسب ظلت محدودة مع ترقب المتعاملين لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونغرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.

أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل إلى نحو 0.15% ليصل إلى مستوى سعر 1952.98 دولار للأونصة، لكن العقود الآجلة الأمريكية للذهب تراجعت بما يصل إلى نحو 0.4% لتصل إلى مستوى سعر 1964.10 دولار.

ومع أن تراجع الدولار الأمريكي من شأنه أن يدعم أسعار الذهب، فمن المرجح أن تبقى مكاسب المعدن النفيس محدودة قبل إدلاء باول بشهادته أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس، حسبما قال بيتر فرتيج المحلل في كوانتتيف لأبحاث السلع الأولية.

وتراجع أسعار الدولار الأمريكي بما يصل إلى نحو 0.1% مما يجعل أسعار الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 74% رفع أسعار الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس في يوليو، لتصل إلى نطاق بين 5.25 و5.50%، مع استبعاد أي خفض لأسعار الفائدة قبل بداية 2024، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.91 دولار للأونصة، وتراجع أيضًا البلاتين0.7 % إلى 969.04 دولار وكذلك البلاديوم 0.7% إلى 1396.35 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب فى مصر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2600 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2583 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2367 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 1937 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1507 جنيهات، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1291 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستوى 968 جنيهًا وحققَّ سعر الجنيه الذهب 18080 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1958 دولارًا للأوقية.