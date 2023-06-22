أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق بعد انخفاضه

سجلت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حالة من الاستقرار النبسي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2135 جنيهًا، وجاء ذلك بعد أن سجلت كل الأعيرة المتداولة في السوق هبوط 90 جنيها خلال يومين على خلفية تراجع كبير في الطلب على الذهب وزيادة المعروض من العائدين من الخارج.

أسعار الذهب الآن في مصر

عيار 24 يسجل 2440 جنيها.

عيار 21 يسجل 2135 جنيها.

عيار 18 يسجل 1830 جنيها.

الجنيه الذهب 17080 جنيها.

أسعار الذهب تتراجع بشكل مستمر

مع هبوط أسعار الذهب بشكل مستمر في الأسواق نرصد 10 أسباب رئيسية وراء انخفاض أسعار الذهب لأدني مستوى منذ أبريل الماضي، بعد أن أثيرت عدة تساؤلات حول الهبوط في الذهب رغم عدم حدوث تغيرات كبيرة في السعر العالمي للذهب وكذلك عدم وجود متغيرات واضحة في حجم البيع أو الشراء في سوق الذهب، وفي السياق التالي نرصد أهم خمسة أسباب ساهمت في انخفاض سعر الذهب لأقل مستوى منذ الأول من أبريل لعام 2023.

- انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية سبب رئيسي في هبوط الذهب.

- تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن كون سعر الصرف أمن قومي وهو ما أدى إلى الاستقرار في الأسواق واستبعاد خفض قيمة الجنيه في أي وقت قريب.

-تراجع الطلب من قبل المواطنين على شراء السبائك والعملات الذهبية

- تراجع السيولة النقدية لدى المواطنين عقب انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18%.

- مبادرة السماح لواردات الذهب بالدخول بدون رسوم جمركية ودخول 194 كيلو جراما من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة.

- انخفاض أسعار الذهب في السوق العالمي وتداولها حول المستوى 1930 دولارا للأونصة.

-فقدان الثقة في أسواق الذهب بعد التراجعات الحادة التي سجلها الفترة الماضية.

-عزوف العديد من المهتمين بشراء الذهب عن الشراء خلال الفترة الحالية مع استمرار الهبوط.

- انتظار العديد من المستثمرين أسعار الذهب لتحقيق المزيد من الهبوط قبل العودة إلى الشراء من جديد من أفضل نقطة.

- بيع بعض المواطنين مشترياتهم من الذهب خوفاً من استمرار الهبوط وتحقيق خسائر.

-اتجاه شريحة كبيرة لشراء الذهب عبر صندوق الاستثمار الجديد بدون امتلاك الذهب وهذا أسهم في الحد من ارتفاعات المعدن الأصفر وفق ما أوردته منصة جولد بيليون.