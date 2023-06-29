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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بطولة حفظ ماء الوجه.. موعد مباراة الزمالك والمقاولون بكأس مصر

الزمالك
الزمالك

يستعد فريق الزمالك تحت قيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أسويرو لمواجهة قوية مع المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

ويبحث الفارس الأبيض عن المنافسة علي بطولة الكأس لتجنب الخروج من موسم صفري لحفظ ماء الوجه، بعدما ودع الفريق رسميًا 5 بطولات هذا الموسم، البداية كانت بكأس لوسيل ثم السوبر المصري وكأس مصر والخروج من دوري أبطال أفريقيا ثم ضياع لقب الدوري المصري بالموسم الحالي.

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الزمالك يستأنف تدريباته الجمعة المقبل استعدادا للكأس

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مواجهة الزمالك المقبلة في كأس مصر

 

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في كأس مصر

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 من شهر يوليو المقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

 

مشوار الزمالك في بطولة كأس مصر

نجح الزمالك في التأهل لدور الـ 8 من بطولة كأس مصر، بعد الفوز علي فريق بروكسي في الدور الـ  32 بنتجية 3-2، ثم تخطي عقبة فاركو في دور الـ 16، بعد تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

الزمالك يبحث عن استعادة لقب الكأس

يطمح الزمالك عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه الموسم الماضي بعد أن سبق وأن توج به على حساب الأهلي العام قبل الماضي على حساب النادي الأهلي عقب الفوز عليه بثنائية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

ومنح الكولومبي اوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه ، راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة لحساب منافسات الدوري الممتاز، ليعود الفريق للمران بداية من الجمعة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين دون رد، الثلاثاء الماضي في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي صمن منافسات الدوري المصري الممتاز ورفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد المحلة عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الرابع عشر.

 

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