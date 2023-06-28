مواجهة الزمالك المقبلة في كأس مصر

يلتقي الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب على ملعب استاد القاهره الدولي في تمام الثامنه والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من شهر يوليو لحساب منافسات ربع نهائي بطوله كاس مصر.



وحسم الزمالك تاهله الى الدوري ربع النهائي بعد الفوزه على نظيره بروكسيل بثلاثيه لهدفين في دور ال 32 ثم تخطي عقبه فاركو في الدور ثمن النهائي حتى ملاقاه نظيره المقاولون العرب لحساب دور الثمانيه من البطوله المحليه.

ومن المقرر اذاعه مواجهه الزمالك امام المقاولون العرب في كاس مصر عبر شبكه قنوات اون تايم سبورت الفضائي الحصري للمواجهات المحليه المصريه على صعيدي الانديه والمنتخبات مع استوديو تحليلي يضم كوكبه من نجوم الكره المصريه السابقين وخبراءها تحليل التحكيم واداء حراس المرمى.

استعادة الثقة..

ويبحث الفريق الابيض بقياده مديره الفني الكولومبي اوسوريو عن تحقيق اللقب بعد الاخفاق القاري في التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا والخروج المجموعات كذلك القرب خساره لقب الدوري الممتاز الذي يتصدر الفريق الاحمر الاهلي منافساته برصيد 55 نقطه ويحتاج الى الوصول الى النقطه رقم 77 في مواجهته المقبله لضمان حصد اللقب الذي سبقه انتم به الفريق الابيض العامين الماضيين.

وحقق الزمالك فوزا على نظيره غزل المحله بثنائيه من دون رد امس الثلاثاء على ملعب استاد القاهره الدولي ويبحث النادي الابيض استعاده التوازن مجددا على سعيد النتائج بعد سلسله الاخفاقات المتتاليه التي تعارض لها الزمالك خلال الاشهر الماضيه سواء قاريا او محليا.