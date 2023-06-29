الخميس 29 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ماني يحدد موقفه من ناديه البايرن  ويكشف أسرارًا جديدة

ماني
ماني

حدد النجم السنغالي ساديو ماني موقفه من في الاستمرار ضمن صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني من عدمه.

 وجاء ذلك بعدما تردد حول اقتراب رحيله عن الفريق، وبعد أن قضى معه موسما صعبا في بداية مشواره.

txt

حقيقة انتقال ساديو ماني للدوري السعودي.. رد حاسم من السنغال

txt

ماني يحسم موقفه من عرض الاتفاق السعودي والرحيل عن بايرن

txt

بايرن ميونخ يرفض الاستسلام في صفقة هاري كين

txt

رسالة خاصة من توخيل لـ ساديو ماني بعد فوز بايرن ميونخ

وقال ماني، في تصريحات تليفزيونية :إذا سارت الأمور على ما يرام، سأعود من الإجازة التي يقضيها حاليا بالسنغال بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.

كان ماني قد انضم إلى بايرن ميونخ في العام الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي بعقد يستمر حتى عام 2025.

وسجل ماني 12 هدفا خلال 38 مباراة، لكنه لم يعد عنصرا أساسيا بتشكيل بايرن ميونخ في المراحل الأخيرة من الموسم بعد غياب طويل بسبب إصابة حرمته أيضا من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وأثار ماني ضجة خلال الربيع عندما وجه ضربة لزميله ليروي ساني في غرفة تغيير الملابس عقب المباراة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

 وحامت الشائعات مؤخرا حول أن بايرن ميونخ سيسمح له بالرحيل في الصيف.

 وقال ساديو: كان موسما صعبا ومعقدا، وأضاف بشأن تصرفه مع ساني: هذه الأمور تحدث، لكن المشكلة انتهت.

وأضاف: سنحاول الكفاح معا من أجل مساعدة النادي في الوصول لأهدافه في الموسم المقبل.

مواد متعلقة

حقيقة انتقال ساديو ماني للدوري السعودي.. رد حاسم من السنغال

بايرن ميونخ يستغني عن الثنائي ماني وكانسيلو
الجريدة الورقية