ماني يحسم موقفه من عرض الاتفاق السعودي والرحيل عن بايرن

حسم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، موقفه من العروض الأخيرة، التي تلقاها في الفترة الأخيرة.



تلقى ماني عرضا من نادي الاتفاق السعودي، في الميركاتو الصيفي، بعدما أصبح نادي بايرن ميونخ بيع لاعبه السنغالي.



لكن يريد ماني الاستمرار مع صفوف نادي بايرن ميونخ في الموسم المقبل، رغم العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة التي كانت مغرية على رأسها نادي الاتفاق.



وأبلغ ماني، مسؤولو بايرن ميونخ أن سيعود من التوقف الدولي للاستعداد بقوة للموسم الكروي الجديد يوم 13 يوليو المقبل.



ماني لا يريد الرحيل

وتابعت أن اللاعب السنغالي، ماني، لا يريد الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، ويرغب في تقديم مستويات كبيرة ومميزة بعد موسم أول سئ.



وأشارت، أن ماني مقتنع تماما بمشروع الفريق البافاري، الذي انتقل إليه في الموسم الماضي.



كيميتش لاعب البايرن يكشف حقيقة انتقاله لـ برشلونة

كشف جوشوا كيميتش لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني عن شائعات انتقاله لصفوف نادي برشلونة الإسباني.

ولم يظهر كيميتش "28 عاما" أي اهتمام بفكرة تعاقد البارسا إذ ربطت تقارير إخبارية خلال الفترة الماضية بين كيميتش ونادي برشلونة ليحل مكان سيرخيو بوسكيتس الراحل عن الفريق الكتالوني.

وأكدت تقارير عن تشافي المدير الفني لبرشلونة، قوله إن كيميتش لاعب من الطراز الأول ويفهم اللعبة.

كما نشرت تقارير تصريحا لتشافي قال فيه :كيميتش مرتبط بعقد، وفي حال فتح الباب، ستجرى محادثات مع بايرن ميونخ.

ويستمر عقد كيميتش مع بايرن ميونخ حتى عام 2025 وقد صرح عقب المباراة الودية التي انتهت بتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني 3 - 3 مساء الاثنين، بأنه على دراية بالشائعات لكنه لا يتعامل معها.

وأضاف كيميتش: يتبقى عامان آخران في عقدي مع بايرن، ولدينا خطط كبيرة بالفريق.

الفرنسي كومان يوضح خطته المستقبلية مع فريقه البافاري

كشف الجناح الفرنسي الدولي كينجسلي كومان عن مخططه مع ناديه بايرن ميونخ خلال المرحلة المقبلة.

وقال كومان إن هدفه أن يصبح أسطورة في صفوف بايرن ميونخ الألماني من خلال التتويج بالمزيد من الألقاب في ملعب أليانز أرينا.

وقال كومان في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن مهمته لم تنته بعد، وهدفه أن يكون بطلاً بطلا في كل عام، هذا حافز كبير بالنسبة لي.

وفي الوقت الذي يلوح فيه زملاؤه، بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز وألفونسو ديفيز بالرحيل إلى نادي أخر، يفضل كومان الاستقرار في فريق واحد.





