حقيقة انتقال ساديو ماني للدوري السعودي.. رد حاسم من السنغال

كثرت الأحاديث في الفترة الأخيرة بشأن انتقال السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وكانت تقارير صحفية زعمت أن ماني قد يسير على خطى مواطنيه، كاليدو كوليبالي المنتقل للهلال والحارس إدوارد ميندي المنتظر رحيله لصفوف أهلي جدة.

لكن أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب السنغالي، وهو باكاري سيسيه، نفى هذا الأمر بشكل قاطع.

وقال سيسيه في تصريحات لإحدى المحطات التلفزيونية السنغالية: "لم أسمع عن وجود أي تواصل سعودي مع ماني".

وتابع: "الأمر المؤكد هو أنه سيبقى في صفوف بايرن ميونخ، لأنه قام بالتوقيع على عقود في الصيف الماضي لمدة 3 سنوات ”.

وأتم المدرب المساعد لمنتخب "أسزد التيرانغا": "لقد أمضى سنة في بايرن ميونخ ولا يزال لديه سنتان، لذا نعم، نيته هي أن يبقى الآن في صفوف البايرن".

وعانى ماني من موسم متخبط مع بايرن ميونخ، منذ انتقاله له قادما من ليفربول، علما بأنه توج مع الفريق البافاري بلقبي الدوري الألماني والسوبر المحلي.

