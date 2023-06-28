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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بايرن ميونخ يرفض الاستسلام في صفقة هاري كين

هاري كين
هاري كين

يرفض بايرن ميونخ الألماني الانسحاب من صفقة المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام، بعد رفض عرضه خلال اليومين الماضيين.

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وكان العملاق البفاري قد تقدم بعرض لضم هاري كين مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 10 مليون كمتغيرات للصفقة، لكن العرض قوبل بالرفض من قبل إدارة توتنهام الإنجليزي.

وأوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن توتنهام يرغب في الحصول علي 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التفريط في مهاجمه اللامع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في نفس السياق، كشفت شبكة الـ بي بي سي أن إدارة بايرن ميونخ تجهز عرض جديد من أجل التعاقد مع هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واشارت إلى أن العملاق البفاري يتمسك بشدة بالتعاقد مع اللاعب، خاصة وأن المدرب توماس توخيل، المدير الفني للفريق طالب الإدارة بضرورة ضم مهاجم قوي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان بايرن ميونخ قد عاني بقوة خلال الموسم الماضي، بعدما خرج من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، كما توج بلقب البونديسليجا في المباراة الأخيرة من المسابقة .

أسباب تمسك هاري كين بالرحيل عن بايرن ميونخ

يواصل هاري كين الرحيل الضغط لكل الطرق الممكنة من أجل الرحيل عن توتنهام خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد المسيرة الكبيرة التي قضاها اللاعب داخل النادي دون الحصول على أي بطولات.

يأتي ضغط المهاجم الإنجليزي للرحيل عن السبيرز بسبب رغبته في التتويج بالألقاب خلال ما تبقي له من مواسم في مسيرته الكروية.

ويرغب الدولي الإنجليزي في أخذ الموافقة من توتنهام على انتقاله لبايرن ميونخ، بعدما أدرك اللاعب تمامًا أن فريقه الحالي لن يستطيع التتويج بأي ألقاب حال استمر الوضع كما هو عليه الاَن.

وأبدا الثنائي ريال مدريد ومانشستر يونايتد اهتمامهم بالتعاقد مع هاري كين قبل فتح باب القيد الصيفي، لكن رفع توتنهام سعر بيع النجم الإنجليزي جعل السيتي والريال ينسحبون من سباق ضم صاحب الـ 29 عامًا.

يذكر أن بايرن ضم ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من ليفربول، وذلك لتدعيم الجانب الهجومي في الفريق، بعد رحيل المهاجم البولندي ربرت ليفاندوفسكي لبرشلونة.

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